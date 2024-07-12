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34-летний Кайл Уолкер ответил на вопрос, быстрее ли он 22-летнего Нико Уильямса

34-летний Кайл Уолкер ответил на вопрос, быстрее ли он 22-летнего Нико Уильямса
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34-летний правый защитник сборной Англии Кайл Уолкер ответил на вопрос, сможет ли он догнать 22-летнего крайнего нападающего Испании Нико Уильямса во время финального матча Евро-2024 между этими командами, который состоится 14 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хороший вопрос. Наблюдал за тем, как он бежал на днях, и не уверен, что видел кого-то настолько быстрого. Мне нужно уважать его, но, надеюсь, он также будет уважать меня. [Игра против Уильямса] станет хорошей проверкой. Понятное дело, что на текущий момент стартовый состав неизвестен, но если выберут меня, то я выложусь по полной, тем более в финале чемпионата Европы», — приводит слова Уолкера talkSPORT.

Это противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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