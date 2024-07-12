В «Динамо» прокомментировали решение клуба не продлевать контракт с Шуниным

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров объяснил, почему клуб не стал продлевать контракт с голкипером Антоном Шуниным.

«Мы сделали предложение Шунину провести и прощальный матч, и работу в академии. Решение о непродлении контракта было трудным. Было очевидно, что нам нужно усиление вратарской позиции. Сейчас у нас такой период, когда нам важны командные достижения, а не личные рекорды», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Антон Шунин является воспитанником «Динамо». За взрослую команду он выступал с 2007 года. За этот период вратарь принял участие в 366 матчах во всех турнирах, 125 из которых отыграл «на ноль». 37-летний вратарь покинул клуб после завершения срока контракта.