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В «Динамо» высказались о трансферных планах клуба

В «Динамо» высказались о трансферных планах клуба
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о трансферных планах клуба.

«Мы работаем над точечным усилением. Но основная задача – использовать внутренние резервы. Однако над точечным усилением мы действительно работаем»», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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