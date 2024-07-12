В «Динамо» высказались о трансферных планах клуба

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о трансферных планах клуба.

«Мы работаем над точечным усилением. Но основная задача – использовать внутренние резервы. Однако над точечным усилением мы действительно работаем»», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.