«Пари Нижний Новгород» разгромил черногорский «Петровац» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и черногорский «Петровац». Команды играли на футбольном поле отеля «Палисад» в Златиборе (Сербия). «Пари Нижний Новгород» одержал победу со счётом 3:0.
На 12-й минуте счёт открыл полузащитник «Пари Нижний Новгород» Никита Ермаков. На 52-й минуте преимущество нижегородцев увеличил полузащитник Хуан Босельи. На 68-й минуте третий мяч «Пари Нижний Новгород» забил защитник Маттео Стаматов.
«Пари Нижний Новгород» завершил чемпионат России — 2023/2024 на 13-м месте в турнирной таблице и участвовал в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге. Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ. В сезоне-2023/2024 «Петровац» занял шестое место в Первой лиге Черногории.
- 12 июля 2024
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