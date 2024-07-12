Деменко: как-то пока не жду начало матчей чемпионата России

Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко признался, что не ждёт матчей чемпионата России.

«Честно сказать, после чемпионата Европы как-то пока нет. Скажу, как есть. Переход этот после Евро на чемпионат России, понятно, что для футболистов это однозначно матчи, подготовка. А для меня после чемпионата Европы я не так жду начало матчей чемпионата России. Если говорить, что была зимняя пауза, когда игры начинались в марте, я ждал. А как-то после такого турнира, есть чемпионат России, нет, мне всё равно», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.