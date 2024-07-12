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Илья Помазун может продолжить карьеру в чемпионате Франции

Илья Помазун может продолжить карьеру в чемпионате Франции
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Голкипер ЦСКА Илья Помазун может перейти в клубы из Франции, Бельгии или Швейцарии. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, сторона футболиста прорабатывает варианты с европейскими клубами из верхней половины таблиц вышеупомянутых чемпионатов, но официальные переговоры ещё не начались.

Ранее агент игрока Алексей Сафонов сообщил, что игрок готов рассмотреть предложения из Бельгии или Швейцарии.

4 июня «Урал» объявил, что не будет продлевать аренду вратаря Ильи Помазуна. Футболист вернулся в ЦСКА.
За почти четыре года в «Урале» Помазун провёл 117 матчей, 30 из которых отыграл «на ноль».

Напомним, 27-летний вратарь выступал за «Урал» на правах аренды с августа 2020 года по февраль 2021 года и с июля 2021 года по текущий момент. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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