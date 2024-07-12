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В новом сезоне Кубка России сыграют 107 клубов, 13 из них — любительские

В новом сезоне Фонбет Кубка России примут участие 107 клубов. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

В Кубке России сезона-2024/2025 будут участвовать 16 клубов Российской Премьер лиги, 18 клубов Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов.

В 1-3 отборочных раундах Пути регионов принимают участие команды дивизионов «А» и «Б» Второй лиги, а также ЛФК. В 4-м отборочном раунде к 14 победителям 3-го раунда добавляется 18 клубов Первой лиги.

Любительские клубы: «Череповец-СШОР-Витязь», «Оргэнергострой» (Димитровград), «СШОР 1-Кристалл-Константиновское» (Санкт-Петербург), «Кировец-Восхождение» (Санкт-Петербург), «СШ «Ленинградец» (Ленинградская область), «Псков», «Ильпар» (Пермский край), «Анри» (Владивосток), «Темп» (Барнаул), ZOV (Москва), «БроукБойз» (Москва), 2DROTS (Москва), «Амкал» (Москва).