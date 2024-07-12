На финале Евро-2024 у сборной Англии будет в пять раз больше фанатов, чем у Испании — SER

Ожидается, что на финальном матче Евро-2024 между сборными Испании и Англии, который пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, будут присутствовать 50 000 болельщиков «трёх львов» и 8000 — 9000 поклонников «Фурия Роха». Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на Cadena Ser.

По информации источника, подобное непропорциональное распределение мест на финале Евро-2024 вызывает недоумение в Испании. Подчёркивается, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) получила только 7000 билетов и сняла с себя ответственность за низкую явку на матче со стороны испанских болельщиков.

Напомним, эта встреча состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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