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На финале Евро-2024 у сборной Англии будет в пять раз больше фанатов, чем у Испании — SER

На финале Евро-2024 у сборной Англии будет в пять раз больше фанатов, чем у Испании — SER
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Ожидается, что на финальном матче Евро-2024 между сборными Испании и Англии, который пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, будут присутствовать 50 000 болельщиков «трёх львов» и 8000 — 9000 поклонников «Фурия Роха». Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на Cadena Ser.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, подобное непропорциональное распределение мест на финале Евро-2024 вызывает недоумение в Испании. Подчёркивается, что Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) получила только 7000 билетов и сняла с себя ответственность за низкую явку на матче со стороны испанских болельщиков.

Напомним, эта встреча состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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