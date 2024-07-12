Саутгейт ответил, сложно ли будет уйти из сборной Англии в случае победы на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос, сложно ли будет покинуть пост в случае победы на чемпионате Европы. В финале Евро Англия встретится с Испанией 14 июля.

«Нет ничего сложного, но эмоционально для меня было бы невозможно принять логичное решение в данный момент, потому что в течение двух лет я был сосредоточен только на победе в этом турнире.

Последние пять-шесть недель были сплошными американскими горками, так что я на самом деле не знаю, кроме того, что я очень сосредоточен на подготовке команды к этой игре и полон решимости продолжать вести её так, как мы это делали в течение последнего месяца», — приводит слова Саутгейта Sky News.

Отмечается, что перед началом турнира Саутгейт заявил, что может покинуть должность, если не приведёт команду к победе на Евро.