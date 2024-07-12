Станкович эмоционально кричал, Максименко обнимался с Гагнидзе. Фото победы «Динамо»

Сегодня, 12 июля, состоялся контрольный матч, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 1:1, 5:4 пен.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Муми Нгамалё. На 73-й минуте защитник Никита Чернов забил ответный мяч «Спартака».



Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о контрольном матче со «Спартаком».

«Основная ценность игры, что в этом сезоне мы проводим матчи при полных трибунах. Таким образом, сохраняется нерв игры. Мы подарили праздник болельщикам. Команды провели качественную игру. В первом тайме мы играли лучше, во втором — хуже», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.