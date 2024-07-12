Экс-защитник «Юнайтед» Патрис Эвра приговорён к году тюрьмы условно — Le Parisien

Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра был признан виновным по делу об оставлении семьи с мая 2021 года по сентябрь 2023 года в ущерб своей жене Сандре Эвра и приговорён к 12 месяцам тюремного заключения условно. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, суд также постановил, что экс-футболист обязан выплатить своей жене € 4000 в качестве компенсации морального вреда и ещё € 2000 за возмещение процессуальных издержек.

Как сообщил адвокат жены Эвра, задолженность бывшего защитника по алиментам составила € 969 000 с 2020 года.

«Я надеюсь, что благодаря этому решению Патрис Эвра наконец поймёт, что он не выше закона и что нельзя бросать жену и детей в одночасье. Тем более что они познакомились, когда ему было 15 лет, и она следовала за ним по всему миру, чтобы поддержать его футбольную карьеру», — приводит источник слова адвоката Эвра.

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