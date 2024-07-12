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Малафеев: сейчас трудно назвать первого номера в «Зените»

Малафеев: сейчас трудно назвать первого номера в «Зените»
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Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев заявил, что не видит среди голкиперов, собравшихся в петербургской команде, очевидного первого номера.

«Конкуренция среди вратарей «Зенита» всегда была высокой. Сейчас даже трудно назвать первого номера. В межсезонье команду пополнил новый голкипер — Латышонок, хорошо проявивший себя в «Балтике». Миша Кержаков давно в «Зените», его авторитет не поддаётся сомнению. Адамов тоже регулярно получает от тренеров шансы. Я так скажу: каждый из голкиперов «Зенита» обладает своими сильными сторонами. И назвать явного фаворита в борьбе за место в стартовом составе сложно», – приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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