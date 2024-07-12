Денис Казанский рассказал, благодаря чему Англия может добиться успеха в финале Евро-2024

Денис Казанский, комментирующий Евро-2024 в Okko, высказался о предстоящем финале чемпионата Европы Испания — Англия. Встреча состоится 14 июля.

«Испания заходит фаворитом, потому что это единственная команда на Евро-2024, которая играет на топовом уровне и держит этот уровень на протяжении всего турнира. Понятно, как она играет и за счёт чего, но делает это невероятно разнообразно.

Англия по большому счёту на этом турнире провела только один хороший тайм – первый в полуфинале с Голландией. Всё остальное было достаточно сомнительно, но этот тайм показал, что, когда команда играет в атаку, потенциал у неё невероятный.

Я думаю, что будет очень серьёзная сшибка. Мне кажется, что Испанию можно победить, только запугав, – именно жёсткая физическая конкуренция может помочь Англии. И в этом смысле физическая борьба будет крайне важна, именно в прямом смысле этого слова, на флангах. Я думаю, что Уолкер и Нико Уильямс, Триппьер с другой стороны или Шоу, плюс очень жёсткая игра Деклана Райса будут ключами к успеху англичан.

В футбол сейчас переиграть Испанию крайне сложно. Как играет Англия в футбол – это пока большой вопрос. Англичанам надо понять, как сделать так, чтобы Родри смотрел всё время на свои ворота, а не переворачивался вперёд в сторону Пикфорда. Если эту проблему решат, то я думаю, что у Англии есть хороший потенциал, чтобы впервые в истории взять этот титул. После такой красивой победы с этим голом Уоткинса небольшой, но всё-таки шанс есть. Думаю, 55 на 45 в пользу Испании», — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.