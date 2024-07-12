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Мурат Якин продолжит тренировать сборную Швейцарии после Евро-2024

Мурат Якин продолжит тренировать сборную Швейцарии после Евро-2024
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Швейцарский футбольный союз (SFV) объявил о продолжении сотрудничества с главным тренером национальной команды Муратом Якином, а также с его помощником Джорджио Контини.

Как сообщает пресс-служба SFV, 15 июля состоится пресс-конференция, на которой будет сообщена дополнительная информация о продлении контракта с Якином и Контини. На текущий момент не разглашается, до какого года продолжится сотрудничество с этими специалистами.

Напомним, Якин был назначен на пост главного тренера сборной Швейцарии в августе 2021 года. За этот период под руководством 49-летнего специалиста она провела 39 матчей во всех турнирах, в которых 17 раз победила, 13 раз сыграла вничью и девять раз потерпела поражение. На Евро-2024 подопечные Якина дошли до четвертьфинала турнира.

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