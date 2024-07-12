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Джонатан Окоронкво стал игроком турецкого «Хатайспора»

Джонатан Окоронкво стал игроком турецкого «Хатайспора»
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Российский «Краснодар» и турецкий «Хатайспор» согласовали трансфер нигерийского нападающего Джонатана Окоронкво. Об этом сообщила пресс-служба «Краснодара-2» в телеграм-канале.

«Джонатан Окоронкво выступал за «Краснодар» с начала 2021 года. В составе «Краснодара-2» форвард провёл 18 матчей и забил два гола. За основу «быков» на счету Окоронкво пять игр.

Минувший сезон нападающий провёл в тульском «Арсенале» на правах аренды. За 32 матча в Первой лиге Джонатан стал автором 17 забитых мячей и четырёх голевых передач.

Мы благодарим Джонатана Окоронкво за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении краснодарского клуба.

«Хатайспор» занял 15-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги сезона-2023/2024.

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