Джонатан Окоронкво стал игроком турецкого «Хатайспора»

Российский «Краснодар» и турецкий «Хатайспор» согласовали трансфер нигерийского нападающего Джонатана Окоронкво. Об этом сообщила пресс-служба «Краснодара-2» в телеграм-канале.

«Джонатан Окоронкво выступал за «Краснодар» с начала 2021 года. В составе «Краснодара-2» форвард провёл 18 матчей и забил два гола. За основу «быков» на счету Окоронкво пять игр.

Минувший сезон нападающий провёл в тульском «Арсенале» на правах аренды. За 32 матча в Первой лиге Джонатан стал автором 17 забитых мячей и четырёх голевых передач.

Мы благодарим Джонатана Окоронкво за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении краснодарского клуба.

«Хатайспор» занял 15-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги сезона-2023/2024.