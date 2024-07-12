ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тукманов: «Спартак» будет ставить цель выиграть чемпионат и Кубок России

Тукманов: «Спартак» будет ставить цель выиграть чемпионат и Кубок России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Тукманов высказался о перспективах красно-белых в предстоящем сезоне.

«Задача «Спартака» на сезон понятна: быть первыми. Но как они будут это реализовывать? Надо посмотреть первые четыре-пять туров, чтобы можно было о чём-то сказать. Естественно, что «Спартак» будет ставить цель выиграть чемпионат и Кубок России. Не знаю, насколько реальна борьба с «Зенитом». Надо быть внутри «Спартака», чтобы знать, что там происходит», — приводит слова Тукманова Legalbet.

Напомним, «Спартак» по итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги набрал 50 очков. Он занял пятое место в турнирной таблице. «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android