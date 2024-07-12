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Глава Ла Лиги сообщил, что экономический разрыв между «Реалом» и «Барселоной» сокращается

Глава Ла Лиги сообщил, что экономический разрыв между «Реалом» и «Барселоной» сокращается
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос, сокращается ли экономический разрыв между мадридским «Реалом» и «Барселоной».

«Очевидно. Мадридский «Реал» проводил политику, направленную на то, чтобы его зарплаты соответствовали структуре доходов или были даже ниже. Сейчас и «Барселона» приспосабливается к подобному, следовательно, она приближается [к «Реалу»]. Посмотрим, удастся ли ей. Это было бы хорошо как для «Барселоны», так и для Ла Лиги», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата Испании сине-гранатовые набрали 85 очков и заняли второе место, отстав от мадридского клуба на 10 очков.

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