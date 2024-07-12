Источник: два клуба РПЛ интересуются нападающим «Родины» Тимошенко

По 25-летнему форварду «Родины» Ивану Тимошенко ведутся переговоры с двумя клубами РПЛ. «Родина» на данный момент не заявила футболиста на сезон-2024/2025. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, высока вероятность, что в начале следующей недели московский клуб осуществит трансфер Тимошенко. Если этого не произойдёт, то тогда форварда включат в заявку и он будет готовиться к матчу со «СКА-Хабаровск».

Отмечается, что в матче стартового тура Мелбет Первой лиги с «Балтикой», которая пройдёт 14 июля, форвард участия не примет. По Тимошенко в «Родину» периодически поступают предложения, но они не устраивают клуб, а трансфер игрока в команду из Первой лиги исключён.

Напомним, за два сезона в «Родине» Тимошенко провёл 65 игр во всех турнирах. Нападающий в общей сложности забил 31 гол и сделал семь результативных передач.