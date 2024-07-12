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Женская сборная России крупно проиграла КНДР в товарищеском матче

Женская сборная России крупно проиграла КНДР в товарищеском матче
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Закончился товарищеский матч, в котором встречались женские сборные России и КНДР. Игра проходила на стадионе «Москвич». Бригаду арбитров из Беларуси возглавляла Ольга Блоцкая. Её ассистентами выступили Анастасия Данченко и Анна Наливайко. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 29-й минуте счёт во встрече открыла футболистка КНДР Сон Ок Хон. На 34-й минуте Зин Хон Хан забила второй гол. На 85-й минуте Су Рим Ким довела счёт до разгромного.

Напомним, женская сборная России проведёт два товарищеских матча с КНДР. Вторая игра состоится 15 июля. Бригаду арбитров в этом противостоянии также будет возглавлять Ольга Блоцкая. Встреча состоится в 19:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
12 июля 2024, пятница. 20:00 МСК
Россия (ж)
Окончен
0 : 3
КНДР (ж)
0:1 Хон – 29'     0:2 Хан – 34'     0:3 Ким – 85'    

Мужчина в маске залез на крышу стадиона после матча Евро-2024:

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