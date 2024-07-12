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Тренер «Динамо» Личка прокомментировал победу в контрольном матче со «Спартаком»

Тренер «Динамо» Личка прокомментировал победу в контрольном матче со «Спартаком»
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о контрольном матче со столичным «Спартаком» (1:1, 5:4 пен.).

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
12 июля 2024, пятница. 17:30 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
5 : 4
Спартак М
Москва, Россия
1:0 Нгамалё – 23'     1:1 Чернов – 73'    

«Первый тайм был супер с хорошей игрой с нашей стороны. Второй тоже начали неплохо. К сожалению, Муми и Тюка не использовали свой момент – подвела коммуникация. А с 60-й минуты у нас начались проблемы.

Нгамалё теперь тренируется забивать и в первом тайме? Я бы хотел, чтобы он забивал как в первом, так и во втором тайме. В прошлом сезоне он спасал нас на последних минутах, сегодня же забил в первой половине. Хочу, чтобы он продолжал в том же духе. Хотелось бы, чтобы все наши игроки группы атаки забивали как можно больше и показывали яркий, атакующий футбол», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Муми Нгамалё. На 73-й минуте защитник Никита Чернов забил ответный мяч «Спартака».

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