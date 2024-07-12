Тренер «Динамо» Личка прокомментировал победу в контрольном матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о контрольном матче со столичным «Спартаком» (1:1, 5:4 пен.).

«Первый тайм был супер с хорошей игрой с нашей стороны. Второй тоже начали неплохо. К сожалению, Муми и Тюка не использовали свой момент – подвела коммуникация. А с 60-й минуты у нас начались проблемы.

Нгамалё теперь тренируется забивать и в первом тайме? Я бы хотел, чтобы он забивал как в первом, так и во втором тайме. В прошлом сезоне он спасал нас на последних минутах, сегодня же забил в первой половине. Хочу, чтобы он продолжал в том же духе. Хотелось бы, чтобы все наши игроки группы атаки забивали как можно больше и показывали яркий, атакующий футбол», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Муми Нгамалё. На 73-й минуте защитник Никита Чернов забил ответный мяч «Спартака».