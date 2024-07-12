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Жорж Микаутадзе перейдёт в «Монако» за € 20 млн — Фабрицио Романо

«Монако» осуществит трансфер 23-летнего нападающего «Метца» и сборной Грузии Жоржа Микаутадзе за € 20 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, устное соглашение между сторонами уже заключено. В ближайшее время ожидается официальное подписание документов.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, Микаутадзе стал лучшим бомбардиром группового этапа чемпионата Европы — 2024. Форвард оказался единственным, кто отметился тремя забитыми мячами на этой стадии турнира. Сборная Грузии дошла до 1/8 финала Евро-2024, где со счётом 1:4 уступила Испании.

В Грузии празднуют выход местной сборной в плей-офф Евро-2024: