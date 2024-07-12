Глава медиакоманды «Спартака» – о возможном переходе Соболева в «Зенит»: непростительно

Президент медийного клуба «Народная Команда», в которой собраны болельщики или бывшие игроки московского «Спартака», Сергей Синицын отреагировал на информацию о возможном переходе форварда красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Как в «Народной Команде» относятся к возможному переходу Александра Соболева в «Зенит»? Да любой переход в ЦСКА, «Зенит» или «Динамо» игрока, который говорил много хорошего про «Спартак» и его фанатов, тем более Соболев выходил с капитанской повязкой, — это непростительно», — приводит слова Синицына «РБ Спорт».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» и «Спартак» близки к согласованию перехода Соболева.

Напомним, Александр Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 8 млн.