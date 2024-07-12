Саудовские клубы готовы сделать Рюдигера самым высокооплачиваемым защитником — Sky Sport

«Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» заинтересованы в покупке 31-летнего центрального защитника мадридского «Реала» Антонио Рюдигера и готовы сделать его самым высокооплачиваемым футболистом на этой позиции в мире. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на Sky Sport.

По информации источника, мадридский клуб не желает расставаться с Рюдигером. Сам футболист также хочет продолжить выступать в стане «сливочных».

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В минувшем сезоне Рюдигер принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»: