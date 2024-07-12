Колыванов: у «Динамо» есть всё, чтобы ярко выступать в РПЛ

Бывший форвард московского «Динамо» Игорь Колыванов прокомментировал трансферную кампанию бело-голубых в межсезонье.

«Динамо» хорошо укомплектовано почти во всех позициях. Видимо, руководство и тренеров всё устраивает. Хороший подбор футболистов, много молодёжи. Основная проблема была вратарская, но они её почти закрыли. Почему почти? Вдруг у Лунёва что-то произойдёт! Надо же ещё сменщика найти. У «Динамо» всё есть, чтобы ярко выступать в РПЛ. Очень задорная команда. В составе много игроков, кто умеет импровизировать и создавать моменты. Главное ещё, чтобы Тюкавин продолжил забивать», — приводит слова Колыванова Legalbet.

В это межсезонье в «Динамо» пришли 32-летний голкипер Андрей Лунёв и полузащитник Иван Зазвонкин. В 1-м туре РПЛ сезона-2024/2025 бело-голубые дома примут воронежский «Факел». Игра пройдёт 20 июля на «ВТБ Арене». Начало — 20:00 по московскому времени.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.