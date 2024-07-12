«Бешикташ» официально объявил о переговорах с «Лацио» о переходе Чиро Иммобиле

Пресс-служба «Бешикташа» объявила о начале переговорного процесса с «Лацио» о переходе 34-летнего нападающего римского клуба Чиро Иммобиле.

Ранее авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщал, что Иммобиле заключит трудовое соглашение с «Бешикташем» до лета 2026 года. Соответствующие документы уже подписаны. В скором времени нападающий приедет в Стамбул для прохождения медицинского осмотра.

Напомним, Иммобиле выступал за «Лацио» с 2016 года. За этот период он принял участие в 340 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 207 голами и 54 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Албанские фанаты издеваются над итальянцами перед матчем: