Андрей Лунёв поблагодарил болельщиков «Динамо», посещавших предсезонные матчи

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался об атмосфере на предсезонных матчах.

«Хорошо, что люди приходили и наслаждались футболом. Понятно, что это только товарищеские игры, но к нам, например, приезжал «Партизан», постоянно выступающий в еврокубках. Да, это был подготовительный этап, но было интересно сыграть в таком турнире. Спасибо ещё раз организаторам, которые сделали это возможным, и болельщикам, которые приходили нас поддерживать. Это здорово», — приводит слова Лунёва официальный сайт «Динамо».

Сегодня, 12 июля, «Динамо» в товарищеском матче обыграло московский «Спартак» — 1:1, 5:4 пен.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Муми Нгамалё. На 73-й минуте защитник Никита Чернов забил ответный мяч «Спартака».