В «Рубине» рассказали о диалоге с Даку по поводу поведения форварда на Евро-2024

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что в команде пообщались с нападающим казанского клуба и сборной Албании Мирлиндом Даку по поводу его поведения на Евро-2024.

«Это обычный воспитательный процесс, наука другим футболистам, что надо быть аккуратнее в любых высказываниях. А что касаемо этой тематики, то её вообще касаться не нужно. Конечно, с ним пообщались. Главный тренер в основном, у них очень хороший контакт между собой. Сегодня, кстати, выходя на тренировку, эта вся компашка шла, смеялись, улыбались, шутили. Так что там всё хорошо», — приводит слова Айбатова ТАСС.

Напомним, 19 июня сборные Албании и Хорватии сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы (2:2). После игры Даку произнес оскорбительный лозунг, направленный против македонцев и сербов. Футболист принёс извинения за свои действия. Союз европейских футбольных ассоциаций дисквалифицировал Даку на два матча.