Президент Ла Лиги заявил, что борьба с Пересом создала проблемы для его семьи

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос, столкнулся ли он с какими-либо проблемами из-за активного противодействия боссу мадридского «Реала» Флорентино Пересу, с которым у них, например, противоположные взгляды на идею создания Европейской Суперлиги.

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«Да, возникли неприятные проблемы для моей семьи, но я бы предпочёл об этом не рассказывать.

Почему никто не критикует Переса? Потому что сложно выйти из зоны комфорта и начать критиковать одного из самых влиятельных людей в этой стране [Испании]. Я признаю это и не требую геройства. Мне не стоит сильно распространяться об этом. Вы живёте в Испании и сами понимаете, о чём я говорю», — приводит слова Тебаса Sport.es.

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