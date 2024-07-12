Турбин, Назаров и Воронцов завершили карьеру арбитров

Российские судьи Евгений Турбин, Владислав Назаров и Алексей Воронцов завершили карьеру арбитров. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза в телеграм-канале.

«Последней игрой для судей стал товарищеский матч между «Динамо» и «Спартаком», завершившийся прощальным коридором. На троих у арбитров 510 матчей в РПЛ», — написано в сообщении.

Бригада арбитров обслужила товарищеский матч «Динамо» — «Спартак» на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 1:1, 5:4 пен.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Динамо» Муми Нгамалё. На 73-й минуте защитник Никита Чернов забил ответный мяч «Спартака». В серии пенальти игрок «Спартака» Антон Зиньковский ударил в штангу.