Гендиректор «Акрона» Власов: как оценю календарь РПЛ? Будем бороться в таких реалиях

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался о календаре РПЛ на сезон-2024/2025.

«Как оценю календарь РПЛ для «Акрона»? Как есть, берём, что есть. Понятно, что было несколько этапов формирования календаря, ограничения. У нас в первых семи турах пять гостевых игр — своеобразно, тяжело, но что делать. Будем бороться в таких реалиях», — приводит слова Власова «РБ Спорт».

В стартовом туре Российской Премьер-Лиги «Акрон» в гостях сыграет с «Локомотивом».

Напомним, «Акрон» пробился в Российскую Премьер-Лигу по итогам стыковых матчей с «Уралом». В ответной переходной встрече тольяттинская команда уступила «Уралу» (1:2), но по сумме двух игр вышла в высший российский дивизион. «Акрон» завершил сезон-2023/2024 Мелбет Первой лиги на третьей строчке в турнирной таблице. Команда заработала 59 очков за 34 игры.