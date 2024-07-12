Тренер «Динамо» Личка: надо забыть всё, что было, и начинать пахать с первой игры

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о настрое команды на новый сезон.

«После прошлого сезона осталось больше приятных эмоций, но с игры с «Факелом» всё начинается с нуля. Надо забыть всё, что было до этого, и начинать пахать с первой игры. Сначала идут базовые вещи: работа, дисциплина, движение на поле. Потом уже добавляем красивую игру с мячом.

Конечно, мы будем стараться играть красиво и результативно. Думаю, что с таким активным футболом, который мы показывали на протяжении 60 минут сегодня, из 10 матчей мы 7 выиграем. Если же ты будешь бояться, сидеть в защите и надеяться на стандарты, то выиграешь 1 игру из 10», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

Сегодня, 12 июля, «Динамо» в контрольном матче обыграло «Спартак» (1:1, 5:4 пен.).