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«Можно слетать в Берлин». Фанаты раскритиковали цены на билеты за место в фан-зоне Евро

«Можно слетать в Берлин». Фанаты раскритиковали цены на билеты за место в фан-зоне Евро
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Английские болельщики возмущены ценовой политикой популярного британского парка (Boxpark), занимающегося организацией фан-зоны для демонстрации матчей сборной Англии. В частности этот парк покажет финал Евро-2024, в котором «три льва» встретятся с Испанией. Об этом сообщает Daily Mail.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как подчёркивает источник, один билет в указанный парк стоит £ 42,75 (€ 51). При этом в случае, если в Boxpark намерена прийти компания фанатов, ей придётся снять столик на шестерых за £ 422 (€ 503).

«Boxpark берёт £ 422 за столик на шесть человек для просмотра финала [Евро-2024]. С таким же успехом можно слетать в Берлин», — написал один из возмущённых болельщиков.

Напомним, финал Евро-2024 пройдёт 14 июля и состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

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