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Агент Алонсо объяснил решение игрока покинуть «Краснодар»

Агент Алонсо объяснил решение игрока покинуть «Краснодар»
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Диего Серрати, агент Хуниора Алонсо, объяснил решение парагвайского защитника покинуть «Краснодар».

«Хуниор покинул «Краснодар» по личным обстоятельствам. Он был очень счастлив в России и благодарен за время здесь, но из-за семейных проблем попросил клуб отпустить его. Вполне возможно, что в будущем он окажется в клубе РПЛ снова», — приводит слова Серрати Sport24.

Ранее стало известно, что центральный защитник сборной Парагвая Хуниор Алонсо перешёл в «Атлетико Минейро». Он активировал опцию и прервал контракт с «Краснодаром».

Алонсо выступал за «Краснодар» с 2022 года. За всё время защитник провёл за «быков» 54 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами.

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