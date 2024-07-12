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«Ты часть команды». Король Испании настоял, чтобы травмированный Гави посетил финал Евро

«Ты часть команды». Король Испании настоял, чтобы травмированный Гави посетил финал Евро
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Король Испании Филипп VI обратился к полузащитнику сборной Испании и «Барселоны» Гави, минувшей осенью получившему серьёзную травму, с просьбой посетить финал Евро-2024, в котором «Фурия Роха» сыграет с Англией (14 июля). Король Испании и 19-летний футболист встретились на одном из общественно значимых мероприятий, проводимом в Лорет-де-Маре.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Увидимся на воскресном финале в Берлине. Ты не можешь пропустить его, потому что ты часть этой команды», — приводит слова Филиппа VI AS.

Напомним, Гави порвал крестообразную связку во время ноябрьского матча квалификации к Евро-2024 с Грузией, в котором «Фурия Роха» одержала победу со счётом 3:1.

Финал Евро-2024 пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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