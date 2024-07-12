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«Зенит» принял предложение «Фламенго» по трансферу Клаудиньо — источник

«Зенит» принял предложение «Фламенго» по трансферу Клаудиньо — источник
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Бразильский футбольный клуб «Фламенго» планирует закрыть сделку по трансферу полузащитника «Зенита» Клаудиньо после завтрашнего матча сине-бело-голубых в Суперкубке России. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Вене Касагранде.

По сведениям источника, «Зенит» принял предложение «Фламенго». Бразильский клуб заплатит за трансфер Клаудиньо € 18 млн.

Завтра, 13 июля, петербургский «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России по футболу.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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