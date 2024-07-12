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В Англии ожидают, что к финалу Евро-2024 продажи пива увеличатся на 200%

В Англии ожидают, что к финалу Евро-2024 продажи пива увеличатся на 200%
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Как сообщает Reuters, в Англии активно идёт подготовка к финалу Евро-2024, в котором английская национальная команда встретится с Испанией. Матч состоится 14 июля.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Подчёркивается, что различные английские пабы, супермаркеты и рестораны готовятся к большому количеству посетителей в день финала. Одна из крупных бакалейных лавок Великобритании прогнозирует, что в грядущие выходные продажи пива увеличатся на 200% в годовом исчислении.

Кроме того, третий по величине супермаркет Великобритании продал более 20 000 телевизоров сверхвысокой чёткости с большим экраном во время Евро-2024. Ожидается, что за день до финального матча чемпионата Европы — 2024 продажи этой продукции также существенно возрастут.

Напомним, финал турнира пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

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