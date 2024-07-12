Президент Ла Лиги: Флорентино Перес вредит футболу

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о борьбе с боссом мадридского «Реала» Флорентино Пересом, активно выступающего за создание Европейской Суперлиги, не подчиняющейся УЕФА и ФИФА.

«Не то чтобы у меня были какие-то личные интересы, но Флорентино [Перес] вреден для футбола: для европейского футбола, для клубов, для других видов спорта. 26 стран подписали документ, направленный против модели Суперлиги, а Испания — нет. И мы могли наблюдать, как оппозиция спрашивала у правительства, что оно собирается делать для того, чтобы защитить клубы, которые хотят играть в Суперлиге. Сложно добиться успеха, если правительство поддерживает модель, направленную против клубов», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, в декабре минувшего года Европейский суд вынес решение в пользу Суперлиги, признав её блокировку незаконной.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: