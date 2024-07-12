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Абаев: не хотел, чтобы в прошлом сезоне РПЛ выиграл «Зенит»

Абаев: не хотел, чтобы в прошлом сезоне РПЛ выиграл «Зенит»
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Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мне очень понравилась интрига в конце, когда было непонятно, кто станет чемпионом. Хотя опять выиграл «Зенит», но всё решал последний тур. За кого чуть больше переживал в чемпионской гонке? Я не скрою, что не хотел бы, чтобы выиграл «Зенит». Хотелось, чтобы чемпион поменялся», – приводит слова Абаева Metaratings.

Напомним, после 30 туров минувшего чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.

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