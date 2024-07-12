«Челси» объявил о переходе португальского полузащитника

20-летний португальский полузащитник Ренату Вейга стал игроком английского «Челси». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Способный играть в обороне и полузащите, 20-летний футболист подписал семилетний контракт на «Стэмфорд Бридж», который предусматривает опцию продления ещё на один год, и присоединится к основной команде Энцо Марески для прохождения предсезонной подготовки.

Добро пожаловать в «Челси», Ренато!» — написано в заявлении клуба.

«Я просто в восторге от того, что нахожусь здесь. Это один из крупнейших клубов Англии – самый большой для меня – и я просто очень рад начать», — сказал Вейга.

Предыдущим клубом полузащитника был швейцарский «Базель».

«Челси» завершил сезон-2023/2024 английской Премьер-лиги на шестом месте.