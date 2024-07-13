Только капитаны команд смогут общаться с судьями со следующего сезона еврокубков — Bild

Со следующего сезона в еврокубковых турнирах, а также в Германии исключительно капитанам команд разрешат общаться с судьями матчей. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, об этом нововведении стало известно после минувшего заседания Немецкого футбольного союза.

Помимо еврокубков и чемпионата Германии, новое правило общения с арбитрами будет действовать и во втором, третьем и четвёртом немецких дивизионах. Подчёркивается, что подобный формат общения футболистов с рефери успешно показал себя во время чемпионата Европы — 2024.

До конца не определено, каков должен быть механизм действий в случае, если капитаном команды является вратарь. На Евро-2024 голкипер с капитанской повязкой должен был назначить ответственное лицо за общение с судьёй среди полевых игроков.

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