Ямаль рассказал о поддержке со стороны Флика во время Евро-2024

Крайний нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, как его поддерживает новый главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик во время Евро-2024.

«Он [Флик] отправляет нам сообщения до и после матчей. Тренер сказал мне, что я забью Франции в полуфинале, и так действительно произошло. Очень рад, что у нас уже сложились такие взаимоотношения. Он ничего не сказал мне о финале. Думаю, напишет сегодня или в день матча», — приводит слова Ямаля Sport.es со ссылкой на RAC1.

Напомним, в финале Евро-2024 сборная Испании сыграет с Англией. Эта встреча состоится 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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