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Хулиан Альварес попросил «Манчестер Сити» выставить его на трансфер — El Chiringuito

Хулиан Альварес попросил «Манчестер Сити» выставить его на трансфер — El Chiringuito
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Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес попросил руководство «горожан» выставить его на трансфер. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, 24-летний футболист отказался от продления действующего контракта, что было предложено «Манчестер Сити» по окончании минувшего сезона. Отмечается желание Альвареса, чтобы клуб назначил за его трансфер разумную цену.

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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