Зобнин — о поражении от «Динамо»: не могу сказать, что это был товарищеский матч

Полузащитник столичного «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:1, 4:5 пен.) в товарищеском матче.

«Не могу сказать, что это был товарищеский матч. На поле была боевая игра. Максимально приближённый к официальному матч. «Спартак» провёл два разных тайма? «Динамо» — хорошая команда, качественная. В первом тайме не получалось прессинговать, они ловили нас на ошибках. Во втором тайме два гола мы точно могли забить», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 12 июля завершился контрольный матч, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным (Дмитров). «Динамо» одержало победу со счётом 1:1, 5:4 пен.