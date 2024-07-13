Кукурелья поделился эмоциями от встречи с одноклубником Палмером в финале Евро-2024

Левый защитник сборной Испании Марк Кукурелья высказался относительно игры против атакующего полузащитника Англии Коула Палмера в финале Евро-2024, который состоится завтра, 14 июля. Напомним, оба футболиста выступают в составе лондонского «Челси».

«Я разговаривал с ним [Палмером], но это было больше недели назад. Мы общались на предыдущих стадиях. Для меня будет намного лучше, если он не сыграет и останется на скамейке запасных», — приводит слова Кукурельи Mundo Deportivo.

Финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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