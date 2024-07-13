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Абаев: Сафонову будет очень-очень сложно в «ПСЖ»

Абаев: Сафонову будет очень-очень сложно в «ПСЖ»
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Бывший голкипер «Краснодара» Илья Абаев прокомментировал переход вратаря краснодарского клуба Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ». Он потянет конкуренцию с Доннаруммой?
– Будем сильно болеть и переживать за Матвея, но будет очень-очень сложно, – приводит слова Абаева Metaratings.

Напомним, о переходе Сафонова «Пари Сен-Жермен» объявил 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с клубом до лета 2029 года. Матвей — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне вратарь провёл в составе чёрно-зелёных 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Доннарумма выступает за парижан с 2021 года. Джанлуиджи — воспитанник итальянского «Милана».

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