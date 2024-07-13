Новичок Серии А «Комо» подпишет контракт с чемпионом мира и Европы

Новоиспечённый клуб Серии А «Комо» подпишет годичный контракт с 41-летним вратарём Пепе Рейной. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, Рейна готов вернуться в Италию после того, как по окончании минувшего сезона истёк его контракт с «Вильярреалом». Фактическим тренером «Комо» является бывший партнёр вратаря по сборной Испании Сеск Фабрегас.

Напомним, 41-летний футболист становился чемпионом мира (2010) и Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании, за которую он провёл 36 матчей во всех турнирах. 21 встречу Рейна отыграл «на ноль».

В минувшем сезоне в составе «Вильярреала» испанский вратарь принял участие в 12 встречах во всех соревнованиях, три из которых он отыграл «на ноль».

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