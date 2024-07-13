Абаев: Мамаев всегда был такой боевой, дерзкий, с характером парень

Экс-голкипер московского «Торпедо» Илья Абаев поделился мнением о бывшем одноклубнике Павле Мамаеве.

«Помню, что он всегда был такой боевой, дерзкий, с характером парень. По большому счёту он не поменялся? Характер сильно не меняется. Хотя после известных событий слышал, что он стал намного спокойнее и вдумчивее», – приводит слова Абаева Metaratings.

Павел Мамаев объявил о завершении карьеры 25 февраля 2023 года. Последней командой в карьере Мамаева стали подмосковные «Химки». Также полузащитник защищал цвета ЦСКА, «Краснодара», «Торпедо» и «Ростова». За сборную России Мамаев провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.