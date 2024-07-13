Иван Илич подпишет контракт с «Зенитом» до 2029 года — Николо Скира

Полузащитник «Торино» Иван Илич находится в шаге от подписания контракта с «Зенитом» до 2029 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, заработная плата 23-летнего футболиста составит € 3 млн в год.

Напомним, ранее Скира сообщал, что сине-бело-голубые заплатят итальянцам за трансфер Илича € 23 млн, ещё € 2 млн «Торино» может получить в качестве бонусов.

23-летний Иван Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Илича с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.

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