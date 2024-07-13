Николич объяснил приглашение Березуцкого в свой тренерский штаб в ЦСКА

Наставник московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал вхождение бывшего футболиста сборной России Алексея Березуцкого в тренерский штаб красно-синих.

«У нас есть Лёша Березуцкий. Настоящая легенда клуба. И суперкачественный человек. И очень качественный тренер. Это пойдёт нам на пользу», — сказал Николич в эфире «Матч Премьер».

Напомним, срок контракта ЦСКА с Марко Николичем рассчитан на два сезона.

Ранее пост главного тренера занимал Владимир Федотов. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Под руководством Владимира Федотова команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.

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