Вратарь ЦСКА Тороп: по дизайну моя маска точно лучше, чем у Мбаппе

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп сравнил свою специальную защитную маску с той, в которой выступал форвард сборной Франции Килиан Мбаппе на чемпионате Европы — 2024.

«Удобнее ли у меня маска, чем у Килиана Мбаппе? Не мне судить. Но мне кажется, что по дизайну точно лучше (смеётся). Главное, чтобы защищала. В этом её основная суть», — сказал Тороп в эфире «Матч Премьер».

В прошедшем сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 20-летний Владислав Тороп провёл 11 матчей. Также на счету голкипера пять игр в Фонбет Кубке России.

По итогам минувшего сезона РПЛ ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице. Московская команда набрала 48 очков за 30 матчей. Чемпионом России в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», у которого 57 очков.

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